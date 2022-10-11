المصدر: وكالات

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أعلنت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح تذاكر أولى مباريات الدوري السعودي للسيدات والتي ستنطلق الخميس القادم في ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتشارك 8 أندية في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وهي أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي وشعلة الشرقية وسما واليمامة.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب ويحدد البطل بناء على عدد النقاط في نهاية الموسم.

وحددت الإدارة النسائية الشروط والأحكام المفترض الالتزام بها من الجمهور الحاضر للمباريات، وتمثلت في منع التدخين في المدرجات ومنع دخول المواد الصلبة مثل العطورات والسكاكين.

كما أقر الاتحاد السعودي انطلاق دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات يوم 17 نوفمبر القادم وسيضم 17 فريقا مقسمة حسب المناطق، وسيلعب بطريقة الذهاب والإياب مناطقيا، ويحسم بطله من خلال الأدوار النهائية التي ستقام بنظام خروج المغلوب بين الفرق المتأهلة من دور المجموعات بدءا من ربع النهائي.

ومن المقرر أن يهبط صاحب المركز الأخير في الدوري الممتاز ويصعد بدلا منه بطل دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم.

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