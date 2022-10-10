الاتحاد السكندري يلاقي كاظمة في ربع نهائي «عربية السلة»

المصدر: الكويت - البيان

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تأهل الاتحاد السكندري وكاظمة الكويتي إلى ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة المقامة حالياً في الكويت بفوزهما اليوم على الغرافة القطري، ووداد بوفاريك الجزائري، تواليا، في دور الـ16، ويلتقي الفائزان الأربعاء المقبل بطموح الوصول إلى نصف النهائي.

ولم يجد الاتحاد السكندري أي صعوبة في الفوز على الغرافة 109 / 70 بعد سيطرته على الفترات الأربع مستغلاً خبرة لاعبيه، فيما أطهر الندية التي الغرافة ندية لمنافسه في أول فترتين، جاءت نتائج الأشواط 23/26 و 22/28 و11/28 و 14/27.

وشهدت المباراة الثانية سيطرة لفريق كاظمة على الفترات الثلاث الأولى وانتهت بفوزه على وداد بوفاريك 74/90، وجاءت نتائج الأشواط 9/17 و 16/27 و 21/27 و 28/19.

وصول القرقاوي

من ناحية أخرى وصل إلى الكويت اليوم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، لحضور الأدوار النهائية للبطولة وكان في استقباله عبدالرحمن الخباز أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة السلة، وأحمد الكوس رئيس لجنة العلاقات العامة والضيافة.

وأثنى القرقاوي على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة والمستويات التي قدمتها الفرق في الدور التمهيدي، متمنياً أن تواصل البطولة نجاحاتها في الأدوار النهائية.

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