لاعب الشهر.. جائزة جديدة بالدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن استحداث جائزة جديدة خلال الموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2022-2023)، والذي سينطلق في 18 الجاري، وقررت الرابطة تخصيص جائزة لأفضل لاعب في مباريات الدوري كل شهر، تحت اسم «جائزة لاعب الشهر»، وذلك على غرار ما يحدث في كل دوريات العالم.

كما أعلنت الرابطة أنه سيتم تصنيع درع جديدة للفريق الفائز بلقب الدوري، إضافة إلى منح جوائز مالية إلى البطل والوصيف، لكن لم يتم تحديد قيمة هذه الجوائز المالية حتى الآن، كونها لا تزال محل نقاش بين الرابطة والشركة الراعية، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب وهداف الدوري وغيرها من الجوائز التي تقدم في نهاية الموسم.

وأقيمت قرعة مباريات الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، الأحد، بحضور ممثلين من كل الأندية، وأسفرت القرعة عن اصطدام الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين بفريق سموحة، في الجولة الأولى، فيما يبدأ الأهلي، غريمه التقليدي، الموسم بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي، على أن تقام مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في الجولة 14 من المسابقة.

ومن المقرر أن تؤجل مباريات الجولة الأولى للفرق المصرية الأربعة المشاركة في البطولات القارية، حيث يشارك فريقا الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، ويشارك فريقا بيراميدز وفاركو في الكونفدرالية.

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