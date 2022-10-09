الانتقالات والاعتزال تعدّل أرقام لاعبي الأهلي

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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أعلن النادي الأهلي المصري، أرقام قمصان لاعبي فريق الكرة الأول لكرة القدم، في قائمة الفرق الأفريقية، وذلك قبل ساعات قليلة على انطلاق المواجهة التي يخوضها الفريق الأحمر، أمام الاتحاد المنستيري التونسي، في ذهاب دوري الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في ملعب مصطفى بن جنات.

وشهدت الأرقام الجديدة لقمصان لاعبي الأهلي بعض التغيرات، وذلك بسب رحيل بعض اللاعبين عن الفريق، إما بسب الاستبعاد من القائمة الأفريقية أو الاستغناء، فضلاً عن اعتزال النجم وليد سليمان، إذ اختار البرازيلي، برونو سافيو، الوافد الجديد إلى الأهلي قادماً من نادي بوليفيا البوليفي، أن يرتدي الرقم (11) وهو الرقم الخاص بوليد سليمان نجم الأهلي الذي أعلن اعتزاله مع نهاية الموسم الماضي، بعد رحلة عطاء مع المارد الأحمر استمرت نحو 11 عاماً حقق فيها 21 بطولة محلية وقارية.

فيما عاد المهاجم حسام حسن لارتداء الرقم (18)، بدلاً من الرقم (9) الذي كان يرتديه الموسم الماضي، وفضّل اللاعب اختيار الرقم (18) الذي كان يرتديه وقت أن كان لاعباً في صفوف فريق سموحة السكندري، واختار حسام حسن هذا الرقم بعد خروج اللاعب صلاح محسن، الذي كان يرتدي الرقم ذاته، من قائمة فريق الأهلي.

وبعد تخلي حسام حسن عن الرقم (9)، ذهب الرقم إلى زميله أحمد عبدالقادر لاعب خط وسط الفريق الأحمر، في واقعة لا تتكرر كثيراً، إذ إن الرقم (9) دائماً ما يرتديه من يلعبون في مركز رأس الحربة، وهي ظاهرة معروفة حتى على المستوى الدولي، ومن أبرز من ارتدوا القميص رقم (9) روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، والظاهرة النرويجية إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما اختار المهاجم شادي حسين المنتقل إلى الأهلي هذا الموسم قادماً من سيراميكا كليوباترت، القميص رقم (20)، وبدل اللاعب الشاب رأفت خليل رقمه السابق (34) بالرقم (32)، الذي لعب به أحمد سيد غريب المنتقل حديثاً من الأهلي إلى الاتحاد السكندري.

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