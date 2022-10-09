لمدة قصيرة.. اتحاد جدة السعودي يمدّد عقد عمر هوساوي

المصدر: وكالات

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ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد أن نادي اتحاد جدة السعودي مدَّد عقد مدافعه عمر هوساوي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان عقد هوساوي، الذي وقَّعه الموسم الماضي، ينتهي بنهاية تشرين أكتوبر الجاري.

ونقلت صحيفة "الرياضية" اليوم الأحد، أن تمديد عقد هوساوي البالغ من العمر 36 عامًا، جاء رغبةً من الأطراف كافة في الاستمرار موسماً ثالثًا معاً، خاصةً بعد موافقة البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق على بقاء اللاعب

وانضم هوساوي لصفوف الاتحاد في تشرين أكتوبر 2020 قادماً من النصر، لمدة عام واحد، وشارك هوساوي مع الاتحاد في 17 مباراة خلال الموسم المنصرم بجميع المسابقات، صنع خلالها هدفاً.

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