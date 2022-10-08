مقترح إماراتي بمشاركة الأندية السعودية في «آسيوية الصالات»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت لجنة كرة الصالات في الاتحاد الآسيوي في اجتماعها الدوري بالكويت، إقامة بطولة الأندية الآسيوية في أغسطس 2023، وقدم خميس الشامسي ممثل المنطقة العربية وغرب آسيا في اللجنة عضو لجنة كرة الصالات بالإمارات ومشرف المنتخبات، مقترحاً للجنة بمشاركة الأندية السعودية في البطولة بجانب رفع عدد الفرق من 16 إلى 20 فريقاً.

قررت اللجنة إقامة التصفيات القارية للمنتخبات في أكتوبر 2023، وأكدت ضرورة حصول المدربين الذين يقودون فرقهم في بطولة الأندية الآسيوية على رخصة التدريب المستوى الثاني اعتباراً من موسم 2023، ورخصة التدريب المستوى الثالث في الموسم الذي يليه، ودبلوم التدريب (الاحتراف) في 2027.

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