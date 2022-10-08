مرتضى منصور يحذر من تكرار كارثة إندونيسيا في مصر

المصدر: البيان

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حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، من تكرار كارثة إندونيسيا في مصر، التي راح ضحيتها أكثر من 125 مشجعاً قبل أيام، بعد اقتحام أرض الملعب عقب انتهاء إحدى مباريات الدوري المحلي.

وجدد مرتضى في مقطع فيديو تم بثه عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، الدعوة لمجلس إدارة الغريم التقليدي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لزيارة نادي الزمالك، وفتح صفحة جديدة بين إدارة الناديين.

وتابع: "مصر أهم من مرتضى منصور والخطيب، الدعوة مستمرة بالتواجد في مقر الزمالك، أنا في انتظار الرد".

وأكمل: "محمود الخطيب لو دعاني أزور الأهلي سأتوجه على الفور مع مجلسي بالكامل، وأطالب جماهير الأهلي والزمالك بعدم تبادل الهتافات العدائية بينهما، لعدم تكرار كارثة إندونيسيا في مصر".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته، قائلاً: "تم صرف مرتبات العمال والموظفين واللاعبين والأجهزة الفنية بالنادي رغم الحجز على حسابات الزمالك في البنوك، لكنني لا أستطيع التأخر في منحهم حقوقهم، وجزائي عند الله".

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