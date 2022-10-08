لاعب الرائد محمد سالم يتصدَّر هدافي الدوري السعودي في مرماهم!

المصدر: البيان

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تصدَّر مدافع الرائد محمد سالم قائمة اللاعبين الذين سجَّلوا في مرماهم عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بتسجيله هدفًا عكسيًّا في مرماه أول أمس الخميس أمام فريق الشباب في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وفي برنامج "ملعب SBC" من تقديم المحلل الفني المعروف خالد الشنيف، قال الأخير: رقم تاريخي لمحمد سالم.. أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف العكسية في تاريخ دوري المحترفين بـ 4 أهداف.

وعلَّق محمد الدعيع بقوله: هو دائمًا إذا سجَّل بمرماه يسجِّل التعادل، لكن اليوم ما وُفِّق!

وتحمل قائمة اللاعبين الذين سجلوا بالخطأ في مرماهم، وفق "سبق":

- محمد سالم 4 أهداف

- أسامة هوساوي 3 أهداف

- المحترف البرتغالي السابق في نادي التعاون "ماتشادو" 3 أهداف

- زياد الصحفي 3 أهداف

- نواف الصبحي الذي حل مكان المدافع "ماتشادو" 3 أهداف

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