الأهلي بطل الدوري في المدربين

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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سيطر أبناء النادي الأهلي على مقعد الإدارة الفنية بين فرق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في موسمه الجديد، الذي سينطلق في 18 الجاري، وإذا كان الفريق الأحمر فشل في الفوز بلقب البطولة المحلية الأهم في مصر لموسمين متتاليين، بعد سيطرة مستحقة من منافسه التقليدي الزمالك، فإن الأهلي يعتبر بطل الدوري الجديد قبل أن يبدأ، من حيث عدد المدربين.

وكان للمدربين الذين ينتمون إلى النادي الأهلي، النصيب الأكبر في منصب المدير الفني لفرق الدوري الممتاز، بواقع 7 مدربين، من بين 18 فريقاً يمثلون قوام الدوري، وهو نفس العدد الذي يحتله المدربون الأجانب في الدوري المصري، مقابل مدرب واحد ينتمي لنادي الزمالك، ومثله للإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة.

ولجأت 7 فرق إلى الاستعانة بمدرب أجنبي في الموسم الجديد، على رأسهم الزمالك (حامل اللقب)، الذي أبقى على مدربه البرتغالي فيريرا، فيما تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر، ويتولى اليوناني تاكيس جونياس تدريب بيراميدز، إضافة إلى الإسباني خوان كارلوس غاريدو، والبرتغالي فييرا، ومواطنه نونو ألميدا، والصربي زوران مانولوفيتش، مع فرق الإسماعيلي وإنبي وفاركو والاتحاد السكندري على الترتيب.

ووجد 7 مدربين ممن ينتمون إلى النادي الأهلي، على مقعد المدير الفني لفرق الدوري المصري في موسمه المقبل، وكان على رأسهم علي ماهر، نجم الأهلي السابق، والمدير الفني الحالي لفريق فيوتشر، أحد مفاجآت الدوري المصري، ومع عودة نادي أسوان إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد، فضّل التعاقد مع أحد أبناء الأهلي لتولي الإدارة الفنية للفريق، وهو ربيع ياسين، أحد نجوم منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وحدث الأمر نفسه مع فريق حرس الحدود، العائد مجدداً إلى الدوري الممتاز، والذي فضّل مسؤولوه التعاقد مع لاعب الأهلي السابق أحمد أيوب، لتولي تدريب الفريق، وبدأ أيوب مشواره التدريبي في عام 2007 مع حرس الحدود أيضاً، ثم عمل مدرباً مساعداً في إنبي، وبعدها التحق بالجهاز الفني للأهلي في عام 2012، ولمدة ثلاثة أعوام، وترك الأهلي للعمل مجدداً في حرس الحدود، قبل أن يعود إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، كأحد معاوني حسام البدري، وقت توليه الإدارة الفنية لفريق الأهلي، وكان أيوب يتولى منصب المدرب العام.

ويأتي أحمد سامي، رابع أبناء القلعة الحمراء، الذي يجلس على مقعد المدير الفني في الدوري المصري، ويتولى سامي تدريب سيراميكا كليوباترا، ويعد واحداً من المدربين المتميزين، وسبق له العمل مع أندية طلائع الجيش وطنطا والنجوم وسموحة في عام 2020، وقاده إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، كما يتولى أحمد عبد المنعم «كشري»، الإدارة الفنية لفريق إنبي، وبدأ «كشري» مسيرته التدريبية خارج مصر، وكانت مع منتخب جيبوتي، كما سبق له تدريب أندية أسوان وبلدية المحلة والنصر للتعدين والترسانة وسوهاج والإنتاج الحربي.

ويتولى علاء عبد العال، لاعب الأهلي السابق، تدريب فريق طلائع الجيش، خلفاً لطارق العشري، الذي رحل عن الفريق، وقاد عبد العال الشرقية للدخان الموسم الماضي، وهبط الفريق إلى الدرجة الثانية، وخاض عبد العال تجارب تدريبية، اكتسب خلالها خبرة كافية، ليكون على رادار أندية الممتاز، منها اتحاد الشرطة والداخلية وبتروجت وأسوان.

أما سابع أبناء الأهلي على مقاعد التدريب للموسم الجديد، هو رضا شحاتة، الذي تعاقد مؤخراً على تدريب فريق الداخلية، العائد إلى الدوري الممتاز، وخاض شحاتة تجربة تدريبية واحدة، كانت مع نادي الجونة، بدأت في موسم (2018 - 2029).

سيطرة

بخلاف سيطرة المدربين الأجانب وأبناء الأهلي على مقاعد الإدارة الفنية، بواقع 14 فريقاً، يتبقى 4 فرق أخرى في الدوري الممتاز، حيث يتولى خالد جلال نجم الزمالك السابق تدريب فريق البنك الأهلي، أما إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق، وأحد أبناء النادي الإسماعيلي، تعاقد على تدريب فريق المصري، ويتولى طارق العشري، لاعب الاتحاد السكندري السابق، تدريب سموحة، فيما يتولى شوقي غريب، نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، تدريب المقاولون العرب.

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