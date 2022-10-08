الشغيل.. صمود في وجه العواصف

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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شهر من الآن ويترجل فارس من فرسان نادي الهلال وأحد لاعبيه المميزين في هذه الحقبة من تاريخ النادي، قائد الفريق وقائد المنتخب الوطني السوداني السابق نصرالدين الشغيل. أكثر المتفائلين لم يكن يضع في الحسبان استمرار نصرالدين الشغيل مع ناديه الهلال في الفترة التي ترأس فيها أشرف الكاردينال الرئاسة، بسبب خلافات أثرت على العلاقة بين اللاعب وإدارة النادي والإعلام الذي كان مؤثراً وقتها في قرارات النادي، وترتب على ذلك إعارته لفريق هلال الأبيض في العام 2016، ما فسره مراقبون وقتها بالتمهيد للتخلص منه، إلا أن تألق اللاعب مع هلال الأبيض في الدوري وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، واختياره بعد ذلك ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة والتي أجري حفلها بالعاصمة الغانية أكرا في العام 2018، فرض على إدارة النادي إعادته لصفوف الفريق من الإعارة ليواصل رحلة التألق مع ناديه.

اعتزال متكرر

ووسط العواصف والأزمات التي عاشها اللاعب مع ناديه إدارياً، أعلن اعتزاله اللعب أكثر من مرة وفي كل مرة يؤكد أنه موسمه الأخير، إلا أن مستواه الفني يفرض استمراريته مع الفريق والمنتخب السوداني، وظل خياراً أساسياً لكل المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب والفريق من أجانب ومحليين، وهو ما فسره مدربه السابق الفاتح النقر بأنه من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة السودانية في مركز الوسط المدافع، واعتبر النقر أن شخصية القائد التي يتميز بها نصر الشغيل مكنته من التعامل مع كل الأزمات التي واجهته ونجح في اجتيازها، رغم الحصار الإداري والإعلامي المفروض عليه والمطالبة بمغادرته صفوف الفريق معتزلاً أو مشطوباً.

الانتقال من المريخ

عندما أعلن رئيس نادي الهلال الأمين البرير، عن ضم الشغيل في آخر يوم انتقالات في العام 2012، لم يجد القرار قبولاً، إلا أن إصرار الإدارة وإرجاعها الأمر إلى القرار الفني، جعلت منه واقعاً في كشوفات الفريق، وشرعت الإدارة بعدها في علاج اللاعب حتى عاد عنصراً مهماً وحجز مبكراً مقعده في التشكيل الأساسي.

في يونيو من العام الماضي (2021) شهد ملعب خليفة الدولي حدثاً مهماً للاعب نصرالدين الشغيل بطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قميصه عقب مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الليبي في تصفيات كأس العرب، لوضعه في متحف الاتحاد الدولي، والذي يضم مقتنيات مشاهير الكرة على مر تاريخ اللعبة، وكان هذا الاختيار وفق مراقبين تكريماً حقيقياً للاعب قدم عطاء ثرياً في ملاعب الكرة السودانية، وظل نموذجاً يحتذى به في القيمة الفنية والانضباط، وقوة الشخصية، والصمود في وجه العواصف والمنعطفات، بداية من الإصابة، ووصولاً للانتقادات.

النهاية

23 نوفمبر 2022 ينتهي عقد اللاعب نصرالدين الشغيل مع ناديه الهلال ليعلن ختام مسيرته الكروية، وحدد اللاعب وجهته مبكراً نحو التدريب، حيث يتواجد الآن في الإمارات لنيل رخصة التدريب الآسيوية مع زميله محمد أحمد بشير (بشه).

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