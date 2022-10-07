بيرسي تاو مهاجم الأهلي المصري يخضع لقياسات عضلية

المصدر: د ب ا

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يخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح النادي الأهلي المصري لقياسات عضلية عقب عودة بعثة الفريق من تونس لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وذكر الموقع الرسمي للاهلي اليوم الجمعة انه في ضوء القياسات البدنية، سوف يتحدد موعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبي بالأهلي المصري إن حالة بيرسي تاو تتحسن بشكل كبير، بعد تعافيه من إصابته العضلية خلال الفترة الماضية وقطع مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي بعد غد الأحد على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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