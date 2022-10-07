اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم تنفي قائمة "منشور الممنوعات"

المصدر: البيان

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أكدت اللجنة العليا للإرث والمشاريع القطرية عدم صحة منشور يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "قطر ترحب بكم"، ويضم قائمة ممنوعات يحظر على زوار نهائيات كأس العالم 2022 فعلها خلال تواجدهم في قطر.

وأصدرت اللجنة العليا للإرث والمشاريع القطرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بياناً نفت فيه صحة هذا المنشور جملة وتفصيلاً داعية الجمهور إلى تقصي الحقائق وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية المنظمة لمونديال قطر 2022.

وأثار المنشور جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حمل توجيهات للجمهور الحاضر للمونديال بالامتناع عن عدة أمور أبرزها شرب الكحول واللبس المبتذل والمثلية والألفاظ الخادشة والعلاقات المحرمة وتصوير الناس دون إذنهم.

وأوضحت اللجنة العليا للإرث والمشاريع القطرية أن فيفا بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين يوضح جميع المعلومات والتوجيهات الخاصة بهم.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

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