سبب استبدال الشوالي خلال تعليقه على مباراة تشيلسي وميلان

المصدر: وكالات

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استبدل المعلق التونسي الشهير في شبكة "بي إن سبورتس" عصام الشوالي، خلال تعليقه على مباراة تشيلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، لأسباب تقنية.

وظهرت مشاكل في التعليق بعد مرور دقائق قليلة على انطلاق المباراة، حيث بدا أن هناك مشكلة تقنية تعوق ظهور صوت الشوالي بصورة طبيعية.

وبدأ صوت الشوالي في التقطيع تدريجياً قبل أن يختفي تمامًا في منتصف الشوط الأول للمباراة، لتمر بضع دقائق بدون معلق.

وبعد فترة قصيرة ظهر صوت معلق آخر حل بدلاً من الشوالي، الذي تأكد عدم قدرته على استكمال مهمته بسبب المشكلة التقنية.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة تشيلسي وضيفه ميلان انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

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