رسمياً.. تغيير شعار الأهلي المصري

المصدر: ابيان

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كشف النادي الأهلي المصري، عن قميصه الجديد في موسمه الجديد 2023/2022، الذي سيرتديه لاعبو الفريق بالمشاركات الرسمية.

وحسب ما ظهر في القميص الجديد للأهلي، فقد تم تغيير الكلمة الرسمية للشعار من Alahly SC، إلى Alahly FC، فيما تم حذف شعار نادي القرن الذي كان موجوداً على القميص في النسخ الأخيرة، إلى جانب الاكتفاء بنجمة واحدة أسفل شعار النادي الأحمر.

وترمز هذه النجمة إلى اختصار الـ 10 ألقاب التي حققها الأهلي على مدار تاريخه في دوري الأبطال وهي البطولة الأهم قارياً، كما تم إزالة رقم 72 الذي كان يزين شعار الفريق الأحمر ويشير إلى الـ 72 مشجعاً الذين راحوا ضحايا حادث إستاد بورسعيد قبل 11 عامًا.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام يوم 9 أكتوبر الجاري.

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