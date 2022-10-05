استقالات جماعية في هلال الفاشر السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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كشف فيصل دوسة رئيس مجلس إدارة نادي هلال الفاشر عن الأسباب وراء الاستقالات الجماعية للمجلس الذي يترأسه، وقال دوسة بحسب تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الاستقالات الجماعية بسبب الخلافات الحادة التي ضربت المجلس»، مضيفاً أن خيار الاستقالات كان لابد منه من أجل إتاحة الفرصة للآخرين لتكملة المشوار على حد تعبيره.

وتأتي الاستقالات الجماعية قبل أيام من انطلاقة الدوري الممتاز، الذي ينشط فيه فريق هلال الفاشر، وأفادت مصادر عن محاولات أثناء المجلس عن الاستقالات، كما برز اتجاه لتكوين لجنة تطبيع لتسيير النادي تجنباً لحدوث فراغ إداري يهدد وضع الفريق في المنافسة.

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