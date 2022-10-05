مجدي عبدالغني: «التقليد» سر تألق فيرمينو مع ليفربول

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق نجم منتخب مصر السابق مجدي عبدالغني، بشكل طريف على تألق البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول رفقة الريدز خلال المباريات الأخيرة.

وكان فيرمينو سجل هدفين في مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام برايتون، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

ونشر عبدالغني صورة لفيرمينو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرتدياً نفس القميص الذي كان يرتديه صاحب هدف مصر الوحيد في مونديال 90، خلال إحدى حلقاته في برنامجه الرياضي اليوم، وعلق عليها: "فيرمينو من ساعة ما قلدني ولبس نفس قميصي، ورجله بقت مظبوطة على الجون".

ولاقى تعليق عبدالغني تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد المتابعون على تغريدة نجم منتخب مصر السابق بتعليقات كوميدية.

يذكر أن ليفربول نجح بالأمس في الفوز على رينجرز الأسكتلندي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز