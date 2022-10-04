لجنة تسيير المريخ تُعقد أجواء النادي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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عقد اختيار لجنة تسيير جديدة لإدارة نادي المريخ، الأجواء داخل النادي، وفي الوقت الذي صمت فيه الاتحاد السوداني عن التعليق على القرار الأخير، مكتفياً بما جاء في تصريح سابق لنائب رئيس الاتحاد أسامة عطا المنان، أكد من خلاله عدم اعترافهم بلجنة التسيير السابقة برئاسة حازم مصطفى، أصدر مجلس آدم سوداكال بياناً، أعلن من خلاله عدم اعترافه باللجنة الجديدة امتداداً لرفضه اللجنة السابقة وعدم شرعية الجمعية العمومية التي انتخبت لجنة الانتخابات التي أصدرت قرار التعيين للجنة الحالية.

وأصدرت لجنة الانتخابات بنادي المريخ، قراراً قضى بإنهاء تكليف مجلس حازم مصطفى، وتعيين لجنة جديدة بقيادة أيمن المبارك أبو جيبين رئيساً.

وفيما تم تعيين التركي سوداني الجنسية أوكتاي شعبان نائباً أول، ومجذوب المجذوب للشؤون المالية، وبدر الدين عبدالله النور نائباً للشؤون القانونية والإدارية، وأسامة عبدالجليل للشؤون الرياضية تم تعيين مرتضى بتري رئيساً لقطاع الجماهير، وهيثم كابو رئيساً للقطاع الثقافي والإعلام وتهاني حامد لمقعد المرأة. وضمّت عضوية اللجنة كلاً من الرشيد هاشم، وجعفر سنادة، ومحمد الفاتح، وعثمان الأمين، وحسن إدريس، وسليمان اللابي، ومحمد الحافظ.

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