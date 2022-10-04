الصفقات والمعارين والبث.. مهام «بيبو» قبل رحلة العلاج

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل محمود الخطيب «بيبو»، رئيس النادي الأهلي المصري، عقد اجتماعات مع معاونيه في مختلف القطاعات، وذلك من أجل حسم عدة ملفات قبل سفره إلى فرنسا في رحلة علاجية، يخضع خلالها إلى فحوصات طبية دقيقة، للاطمئنان على حالته الصحية ومراجعة برنامجه العلاجي الخاص بإصابته في الفقرات العنقية، وهي الإصابة التي يعاني منها منذ سنوات، واستدعت التدخل الجراحي.

ويعمل الخطيب «بيبو» على أكثر من ملف، يتعلق أغلبها بالفريق الأول لكرة القدم، حيث عقد رئيس الأهلي جلسة خاصة مع السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على استعدادات الفريق الأحمر والتجهيز للموسم المقبل، وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والإدارية والطبية، وذلك قبل خوض أولى مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 9 الجاري أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وحرص الخطيب، المشرف العام على الكرة بالأهلي، على دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين، ومساعدتهم على التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الفريق وجماهيره في الموسم الجديد، خصوصا بعد أن خرج الفريق صفر اليدين في الموسم الماضي، حيث خسر لقب الدوري المحلي لصالح غريمه التقليدي الزمالك، كما خسر لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية.

أيضا، عقد رئيس الأهلي اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف، من أجل حسم صفقة البرازيلي مارسينيو لاعب فريق كاواساكي فرونتال الياباني، والتي وصلت لمراحل متقدمة للغاية، وكذلك حسم صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، والاستقرار على أسماء بعض اللاعبين المقرر إعارتهم لأندية أخرى وهم، زياد طارق ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وعبد الرحمن «مانو».

أما بخصوص ملف حقوق الرعاية، من المقرر أن يعقد رئيس الأهلي اجتماعا مع مسئولي الشركة التي حصلت علي حقوق الرعاية، لحسم كافة الأمور الخاصة بالرعاية والبث الفضائي لمدة 4 سنوات مقبلة، وكذلك حل أزمة ملابس الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الأهلي يرغب في إدخال بعض التعديلات على شعار النادي المطبوع على صدر القميص، لكن لم يتمكن من ذلك، خصوصا أن الشحنة الأولى من الملابس وصلت إلى النادي، وكذلك قامت الشركة المسؤولة عن ملابس الأهلي بطباعة قمصان الجماهير لتوزيعها في مصر والإمارات قبل لقاء السوبر القادم أمام الزمالك، والذي يقام على استاد هزاع بن زايد في 28 الجاري، ولن يدفع الأهلي مقابل مالي، بل سيحصل على مليون ونصف المليون دولار، فضلا عن امتيازات أخرى حال تحقيق البطولات سواء المحلية أو القارية أو الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز