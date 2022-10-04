بسبب الجواسيس.. مرتضى منصور يتخذ قرارًا عاجلاً في الزمالك

المصدر: البيان

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قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، إقالة جميع العاملين بالإدارة المالية لناديه، بداعي تواصلهم مع ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وتسريب الأخبار له.

وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك الفضائية: "رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تحدث معي بأن هناك أمراً خطيراً جداً".

وتابع: "قالي لي أن هناك شخصاً بالإدارة المالية في الزمالك يخطر ممدوح عباس بكافة التفاصيل والمستجدات".

وأكمل: "بناءً على ذلك، اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارًا برحيل كافة العاملين بالإدارة، بسبب تسريب الأخبار وخيانة الأمانة".

وواصل: "العاملون بالنادي يواجهون مشاكل في صرف رواتبهم، بسبب الحجز على حسابات الزمالك في البنوك من قبل عباس، لكني دبرت الأمور من أجل دفع رواتبهم المتأخرة".

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