الأهلي المصري يكشف سبب التعديل على شعاره

المصدر: البيان

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كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري سبب تغيير الشعار على القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدا أن نادي "القلعة الحمراء" لن يفرط في العلامة التجارية له.

وقال شلبي خلال مداخلة هاتفية على قناة "الأهلي": "رعاية الأهلي الجديدة مبشرة ومشرفة وتليق بقيمة الأهلي التسويقية".

وأضاف: "التعديل الذي تم في شعار الأهلي فقط هو في استبدال النجوم العشرة بنجمة واحدة في منتصف الشعار".

وأشار: "جوهر العلامة التجارية للنادي الأهلي لم يتغير فيه أي شىء، وخاطبنا الشركة الموردة للملابس، وهى رقم 1 في العالم اليوم، وهذا ظرف مؤقت وستعود بنفس الوضع مع بعض التطوير في موسم 2023-2024".

وواصل: "نحن سجلنا 56 علامة تجارية، وهذا لم يحدث لأي ناد عربي وإفريقي وفي الشرق الأوسط كله، وحريصون دائما على تسجيل علامتنا التجارية".

وأردف: "التعديل يحدث للعلامة التجارية حسب المتغيرات فقط بما يخدم النادي الأهلي، وخاطبنا الشركة ولن نفرط في علامتنا".

وأكمل: "الشركة الراعية في العقد المبرم معها لا بد أن يتم إرسال التصميم والعلامة التجارية قبلها بتسعة أشهر، وهذا لم يتم بسبب طول الموسم الماضي".

واستأنف: "لذلك سيكون القميص بشكل استثنائي هذا الموسم، على أن يتم التصميم بعلامة الأهلي التجارية الموسم المقبل".

وتابع: "فرع الأهلي في التجمع 50 فدانا وكلها ملك للنادي الأهلي، وهذا فرع فقط وليس النادي الرئيسي، وهناك أنديه كاملة تكون على فدانين ونصف".

وختم: "حجم الاستثمار الذي أنفقه النادي الأهلي بفرع التجمع الخامس بلغ مليار و600 مليون جنيه".

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