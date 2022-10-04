مشجع نصراوي يجبر حمدالله على رد فعل غاضب بعد استفزازه (فيديو)

المصدر: البيان

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رد المهاجم المغربي لنادي اتحاد جدة عبد الرزاق حمدالله، بشكل غاضب على أحد مشجعي فريقه السابق النصر السعودي، بعد استفزازه.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد مشجعي النصر وهو يتمشى بالقرب من حمدالله بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين مؤخراً وانتهت بالتعادل السلبي، وقال له: "والله ما رفعك إلا النصر فلماذا تجحده؟"، ليرد المهاجم المغربي: "متى جحدته؟".

وعندما حاول المشجع وضع وشاح نادي النصر على كتف حمدالله، انفجر الأخير غضباً ودفع المشجع بعيداً.

وسبق لحمدالله اللعب بين صفوف النصر من 2018 حتى 2021 وتألق بشكل لافت في صفوفه، إلا أن المهاجم المغربي رحل بعدها عن العالمي لينتقل إلى غريمه اتحاد جدة، في طريقة أغضبت الجماهير النصراوية، وأدت إلى إيقاف المهاجم المغربي على خلفية فسخ عقده مع النصر في الموسم الماضي، قبل أن يعود حمد الله إلى الملاعب منذ أسابيع، بعد تعليق قرار إيقافه من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

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