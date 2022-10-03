الكويت وأوزبكستان في «ثمانية آسيوية الصالات»

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تنطلق غداً «الثلاثاء» منافسات دور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة الصالات بالكويت، ويلتقي الكويت مع أوزبكستان، وإيران مع فيتنام، واليابان مع إندونيسيا، وتايلاند مع طاجيكستان.

وتأهلت الفرق الثمانية بعد احتلالها المركزين الأول والثاني للمجموعات الأربع بالبطولة، فيما حرم فارق هدف مع منتخبي اليابان وفيتنام، المنتخب السعودي من التأهل بعدما تساوت المنتخبات الثلاثة في رصيد 6 نقاط.

طموح

وأكد البرازيلي كاكاو مدرب منتخب الكويت، أن لقاء أوزبكستان لن يكون سهلاً لكون المنافس واحداً من أفضل المنتخبات على مستوى العالم وليس في آسيا ويملك مدرباً ولاعبين من الطراز الرفيع، وقال: أعرف لاعبي المنافس جيداً، حيث سبق لي تدريب كازاخستان ولكني فخور بأن يكون منتخب الكويت هو الممثل الوحيد لدول الخليج في دور الثمانية، بجانب أن الأزرق سيكون مدعوماً بالجماهير.

وأبدى أحمدوف باكودير مدرب أوزبكستان، احترامه لمنتخب الكويت وجميع المنتخبات في هذه المرحلة من عمر البطولة، وتوقع بأن تكون مباراة فريقه والكويت قوية، خصوصاً أن أصحاب الأرض سيكون لديهم ميزة المساندة الجماهيرية الكبيرة، وقال: نحن معتادون على اللعب تحت الضغط الجماهيري ومن الممكن أن يحفز هذا الأمر لاعبي أوزبكستان على تقديم الأفضل.

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