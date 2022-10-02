«اختبار السن» يبعد السودان من تصفيات أفريقيا

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخبي السودان وجيبوتي «تحت 17 عاماً» من المشاركة في تصفيات سيكافا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، وأوضح بيان «كاف» أن قرار الاستبعاد صدر نتيجة فشل بعض لاعبي منتخبي السودان وجيبوتي في اجتياز الاختبار الإلزامي للرنين المغناطيسي الخاص بتحديد السن الحقيقية للاعبين.

وأكد أسامة عطا المنان نائب رئيس الاتحاد السوداني، وجود جهود لإلغاء قرار إبعاد المنتخب السوداني، وقال: «طالبنا بإعادة فحص لاعبنا مرة أخرى».

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