هدف تاريخي لحارس مرمى بالدوري السعودي (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل مصطفى زغبة حارس مرمى نادي ضمك السعودي هدفا تاريخيا في الدوري السعودي.

وسدد الحارس الجزائري زغبة الكرة من منطقة جزاء فريقه باتجاه مرمى الخصم، وتقدم حارس نادي الطائي باتجاه الكرة لكنها ارتطمت بالأرض لتعلو من فوقه وتدخل المرمى وسط دهشة الجميع.

وأصبح الهدف حديث موقع توتير في السعودية، وظهر اسم الحارس مصطفى زغبة في قائمة الوسوم الأكثر تداولا.

ونشر حساب "دوري روشن السعودي" على توتير الذي يتابعه 1.7 مليون شخص فيديو للهدف، وشاهده أكثر من نصف مليون شخص خلال دقائق من نشره.

كما وصف أغلب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هدف زغبة بـ "التاريخي"، وانتهت المباراة بفوز فريفه بهدفين نظيفين، ليحتل ضمك المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وبقي رصيد الطائي عند 9 نقاط في المركز السابع في المرحلة الخامسة من الدوري السعودي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز