مرتضى منصور: ليس لديّ أي مشكلة مع الخطيب ومستعد لزيارة الأهلي

المصدر: البيان

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، أنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي ومسؤوليه، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد للذهاب إلى النادي الأهلي حال قامت إدارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتوجيه الدعوة له.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات صحفية أنه مستعد لتقديم دعوة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لزيارة نادي الزمالك وأن تكون هناك مصالحة بين الطرفين لإنهاء حالة التشاحن والخلافات الحالية لأنها ليست في صالح أحد من الناديين، وفقا لليوم السابع.

وتابع: "أرحب بأن يكون هناك بيان صلح بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، ليس لديّ أي مشكلة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي."

وواصل تصريحاته قائلاً: "الخطيب حضر عددًا من المناسبات العائلية لي ولا توجد أي مشاكل شخصية بيني وبينه."

واختتم تصريحاته قائلاً: "مستعد فورًا أن يوجه مجلس إدارة الزمالك الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي من أجل التواجد في مقر القلعة البيضاء، من أجل إطلاق صفحة جديدة من التعاون والأخوة بين الناديين الكبيرين".

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