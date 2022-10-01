رغم وجوده على قيد الحياة.. مرتضى منصور ينهي حياة أسطورة البرازيل

المصدر: البيان

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جاء رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على منتقدي الصفقات الجديدة لناديه، ليورطه في تصريح خاطئ.

وهاجم مرتضى منصور بعض الجماهير المنتقدة للصفقات التي تعاقد معها الزمالك مؤخراً في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك خلال ظهوره مساء أمس الجمعة على قناة نادي الزمالك الفضائية.

وقال مرتضى منصور تعليقاً على طلبات جماهير الزمالك ساخراً: "لن أستطيع التعاقد مع مارادونا لأنه مات، ولا أستطيع التعاقد مع بيليه لأنه مات أيضاً"، رغم أن الأخير مازال على قيد الحياة، وهو التصريح الذي ورط رئيس النادي القاهري في معلومة خاطئة.

وأوضح مرتضى منصور استكمالاً لتصريحاته، التي رد من خلالها على جماهير ناديه: "تعاقدت مع صفقات مميزة تستطيع خدمة الزمالك رغم الحجز على أرصدة النادي، حاربت من أجل إسعاد الجماهير، الإدارة والجهاز الفني فقط لهما حرية اختيار الصفقات".

وأتم رئيس نادي الزمالك، قائلاً: "يجب على الجماهير أن تشكرني ولا تنتقدني، لما أقدمه للزمالك على المستوى الرياضي والإنشائي".

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