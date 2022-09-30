وفاة لاعب منتخب السعودية ونادي النصر السابق

المصدر: البيان

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توفي لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق خالد الزيلعي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على "تويتر": "ببالغ الأسى والحزن مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن خالد الزيلعي، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

وكتب الحساب الرسمي لنادي أبها السعودي، الذي لعب له الزيلعي أيضاً "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي وجميع محبي ومنسوبي وجماهير النادي بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب المنتخب السعودي ونادي أبها سابقاً خالد الزيلعي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الزيلعي دخل العناية المركزة أغسطس الماضي عقب تعرضه لوعكة صحية، وكشف الراحل من قبل عن مرضه حيث قال إنه يعاني من تصلب ضموري، مشيراً إلى أنه استيقظ من النوم ذات يوم، فوجد نفسه مصاباً بهذا المرض دون أي مقدمات أو أعراض.

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