بسبب احتفال وتصريح مستفز.. يوسف بلايلي يتلقى صدمة قطرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى الدولي الجزائري يوسف بلايلي، صدمة بعد رحيله عن نادي بريست الفرنسي، نتيجة محاولاته العودة إلى الدوري القطري من جديد.

وكان نادي بريست أصدر بيانًا رسمياً أمس الخميس، أكد فيه فسخ عقد يوسف بلايلي بالتراضي، بعدما كان من المفترض أن يستمر بين صفوفه حتى صيف 2023، وبهذا أصبح الدولي الجزائري لاعباً حراً عقب انتهاء تجربته مع النادي الفرنسي التي استمرت 8 أشهر فقط، ما يجعله متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ بشكل مجاني.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن بلايلي غير مرحب به في قطر لسببين، بعدما سعى خلال الأيام الماضية للعودة إلى الدوري القطري من جديد، حيث سبق له خوض تجربة مع نادي قطر موسم 2021/2020.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن السبب الأول يتمثل في احتفال بلايلي بطريقة مبالغ فيها بهدفه مع الجزائر أمام المنتخب القطري، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب التي أقيمت نهاية العام الماضي 2021.

وبخصوص السبب الثاني قالت "ليكيب"، أنه يتمثل في تصريحات بلايلي التي استفزت القطريين خلال فترة التوقف الدولي يونيو الماضي، بعدما تواجد اللاعب مع منتخب بلاده الجزائر في الدوحة، وعلق على هامش زيارته بشأن العودة للدوري القطري، قائلاً "لقد اشتقت لأموالهم".

وشددت الصحيفة على أن السببين جعلا فرص عودة بلايلي إلى الدوري القطري من جديد صعبة.

يذكر أن اسم يوسف بلايلي اقترن بالانتقال إلى عدة أندية في الفترة الأخيرة، بينها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

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