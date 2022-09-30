موسيماني يستفز جماهير الأهلي المصري برسالة جارحة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت أولى تصريحات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري السابق والأهلي السعودي الحالي عقب توقيعه مع الأخير، لتتسبب في ثورة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، من جانب جماهير النادي القاهري.

وفاجأ بيتسو موسيماني (58 عاما) الجميع بتوقيعه للأهلي السعودي في الأيام الماضية، رغم هبوطه لدوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه.

واستعرض بيتسو أسباب هذه الخطوة في مؤتمر صحفي عقده في جنوب إفريقيا، أمس الخميس، قبل سفره إلى السعودية لبدء مهمته مع ناديه الجديد بشكل رسمي، قائلاً: "قبلت عرض أهلي جدة لأني أحب التحديات الصعبة".

وحملت رسائل موسيماني عبارات جارحة لناديه السابق الأهلي المصري، حيث قال: "الأهلي المصري كان بعيداً عن الألقاب القارية ولكني أعدتها له".

وقاد موسيماني الأهلي المصري للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر الإفريقي مرتين أيضاً، بعد غياب دام 9 سنوات عن منصات التتويج القارية، ورغم ذلك أشعل تصريح بيتسو غضب جماهير النادي الأحمر، حيث أكدت عبر تدويناتها على منصات التواصل أن الأهلي نادي كبير وسبق وحصل على الكثير من البطولات القارية قبل مجيء موسيماني، مؤكدين أن المدرب الجنوب إفريقي خانه التصريح، كونه يقلل من قيمة ومكانته الأهلي على مستوى قارة إفريقيا.

واستكمل موسيماني تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، قائلاً: "تلقيت عروضاً من أندية ومنتخبات في جميع أنحاء العالم، لكن عرض الأهلي السعودي كان الأفضل، وهدفي إعادة الفريق للفوز بالألقاب".

وأتم: "الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية، عقدي مدته موسمين، والعمل مع أهلي جدة سيفتح لي آفاقا جديدة في قارة آسيا".

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