شعارات الأندية.. الرجاء المغربي والأهلي المصري يتفوقان على عمالقة أوروبا

المصدر: البيان

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تفوق ناديا الرجاء المغربي والأهلي المصري على أندية أوروبية عريقة مثل ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في استفتاء جماهيري، لأجمل 10 شعارات للأندية على مستوى العالم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن نتائج الاستفتاء جماهيري لأجمل 10 شعارات للأندية على مستوى العالم، حيث تصدر شعار نادي الرجاء المغربي القائمة بـ 3.5 ملايين صوت، يليه الأهلي المصري بـ 3 ملايين صوت، ثم فلومينينسي البرازيلي بـ 169.2 ألف صوت.

وجاء نادي ريال مدريد العريق بطل إسبانيا وأوروبا في المرتبة الرابعة بـ 134.2 ألف صوت، واحتل ليفربول المركز السادس بـ 75.9 ألف صوت، وتلاه برشلونة الإسباني بـ 74.9 ألف صوت.

وفيما يلي الترتيب لأفضل شعارات الأندية حول العالم:

الرجاء المغربي – 3.5 ملايين صوت

الأهلي المصري – 3 ملايين صوت

فلومينينسي البرازيلي - 169.2 ألف صوت

ريال مدريد الإسباني - 134.2 ألف صوت

فنربخشة التركي - 76.4 ألف صوت

ليفربول الإنجليزي - 75.9 ألف صوت

برشلونة الإسباني - 74.9 ألف صوت

كولو-كولو التشيلي - 66.8 ألف صوت

سيسكا موسكو الروسي 42.9 ألف صوت

بشكتاش التركي 34.4 ألف صوت.

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