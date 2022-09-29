مصر تتصدر التصنيف الدولي في 4 لعبات

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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تصدر أبطال مصر التصنيف الدولي لأربع لعبات مختلفة هي، الأسكواش والمصارعة وتنس الطاولة والكاراتية، في إنجاز جديد للرياضة المصرية، ويسيطر نجوم مصر على التصنيف الدولي للعبة الأسكواش، وحافظ لاعب نادي وادي دجلة علي فرج، الحائز على لقب بطولة العالم، على صدارة التصنيف الدولي للشهر الرابع على التوالي، فيما حافظت مواطنته نوران جوهر، على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالي، منذ تقدمها للصدارة في أبريل الماضي.

وواصلت البطلة سمر حمزة، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، تصدر التصنيف الدولي للعبة للمرة الأولى في تاريخ المصارعة المصرية، ونجحت في اعتلاء التصنيف العالمي متفوقة على التركية ياسمين أدار صاحبة المركز الثاني والإستونية ماي إيب الثالثة.

وقفزت سمر حمزة مركزين في التصنيف الحالي، بعد أن كانت تحتل المركز الثالث في التصنيف السابق، بفضل حصولها على الميدالية الفضية في بطولة العالم، وقالت أعمل على تحقيق حلم الفوز بميدالية أولمبية في «باريس 2024».

ونجحت لاعبة تنس الطاولة هنا جودة والملقبة بـ «الطفلة المعجزة»، في تصدر التصنيف الدولي للعبة للشابات تحت 19 سنة، بعد اقتناصها الميدالية الذهبية للفرق مع منتخب السيدات في البطولة الأفريقية، التي أقيمت بالجزائر، وذهبية الزوجي المختلط رفقة محمد البيلي لاعب المنتخب.

وحقق لاعبو الكاراتية المصري خطوة جيدة في التصنيف الدولي للعبة، بفضل نتائجهم في بطولة الدوري العالمي، بأذربيجان بطولة شمال أفريقيا بتونس.

وتصدر الثنائي عبدالله ممدوح ويوسف بدوي التصنيف الدولي للكاراتيه، في وزني تحت 75 و84 كلغ على الترتيب، فيما جاء علي الصاوي في المركز الثاني في وزن 67 كلغ، واحتل محمد رمضان المركز الثالث في تصنيف لوزن تحت 84 كلغ.

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