موعد انتظام طارق حامد وحجازي في تدريبات الاتحاد السعودي

المصدر: البيان

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ينتظم الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في تدريبات فريقهما الاتحاد السعودي، اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من خوض الثنائي وديتين مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، أمام النيجر وليبريا.

وقاد طارق حامد وحجازي منتخب مصر للفوز على النيجر وليبريا بنفس النتيجة 0/3، خلال المعسكر الأول للبرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة الجديد.

ووصل الثنائي إلى المملكة السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، على أن ينتظم في مران اليوم استعدادا لاستئناف منافسات الدوري السعودي.

ويستعد الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره النصر على ملعب مرسول بالعاصمة الرياض، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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