بونجاك يستقيل من العروبة ليدرب القادسية الكويتي

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقد نادي القادسية الكويتي مع المدرب الصربي بونجاك المدرب السابق للجهراء والعربي وكاظمة، وقاد الأزرق الكويتي في خليجي 23 التي استضافتها الكويت، بعدما أنهى تعاقده مع العروبة الإماراتي، بحجة ظروف عائلية، ليوقع عقده الجديد مع الفريق الكويتي الملقب بـ«الملكي».

وأشار إلى أنه جاء للكويت لقيادة القادسية لمنصات التتويج وتحقيق أحلام جماهيره الغفيرة وهي أهدافه نفسها، وقال: أحترم جماهير العربي أعرف أنها غير سعيدة بقيادتي للأصفر ولكنني مدرب محترف فلا داعي للعتاب، وشاهدت الفريق هذا الموسم ويمتلك جودة عالية من اللاعبين ستسهم في تحقيق الإنجازات وتطبيق فكري.

من ناحية أخرى أغلق العربي ملف المدربين خلال فترة الإيقاف الدولي، بعدما أعلن النادي العربي الاستغناء عن خدمات مدربه المقدوني يوغسلاف عقب انتهاء الجولة الرابعة لدوري زين الممتاز بسبب تراجع ترتيب الفريق إلى المركز التاسع، بتحقيق ثلاثة تعادلات وهزيمة والخروج من الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي لأندية الغرب.

حيث تعاقدت الإدارة مع المدرب البوسني روسمير سفيكو لتولي القيادة الفنية لفريق كرة القدم الأول، وجاء اختياره بعد دراسة عدد من السير الذاتية لعدد من المدربين، وتم الاستقرار على سفيكو الذي حصل على رخصة تدريب UEFA Pro منذ عام 2008 وحقق لقب الدوري البوسني الممتاز كمدرب في 3 مناسبات، كما حقق كأس البوسنة مرتين ووصافة الكأس مرتين، وتولى منصب المدرب المساعد لمنتخب البوسنة الأول ومنتخب البوسنة للشباب تحت 21 عاماً، وانضم لعدد من الأندية كلاعب أبرزها الوحـدة الإماراتي.

ولعل طموح العربي المنافسة على الألقاب المحلية والعودة إلى منصات التتويج وخصوصاً في الكؤوس «كأس الأمير وكأس ولي العهد»، بعدما ابتعد إلى حد ما عن المنافسة على اللقب. (الكويت ـ أحمد عبد اللطيف)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز