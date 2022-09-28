محترف الهلال السعودي يُشهر إسلامه (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة اعتناق الأمريكي مارك لوينز المحترف بفريق الهلال السعودي لكرة السلة، الدين الإسلامي.

وظهر مارك لوينز في الفيديو يتحدث مع أحد الأشخاص في الهاتف وينطق الشهادتين، مردداً وراء المتحدث معه.

وكان الهلال تعاقد مع مارك ليونز (32 عامًا) مؤخراً، لتدعيم صفوف فريق كرة السلة.

يذكر أنه قبل أسابيع قليلة أشهر الغاني ريتشارد أكونور لاعب نادي الجزيرة الإماراتي إسلامه، بحضور علي خصيف حارس مرمى الفريق وقائده.

وأعاد الحساب الرسمي لنادي الجزيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تحتوي على فيديو لأكونور لحظة إشهار إسلامه.

وكتب الحساب صاحب التغريدة: "الغاني ريتشارد أكونور مقيم فخر أبوظبي يُشهر إسلامه".

وتابع: "الحمد لله، بيئة النادي والفريق لها دور كبير، والكابتن خصيف أكبر المساهمين والداعمين له".

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