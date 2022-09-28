الجزائر تُسقط نيجيريا ودياً في وهران

المصدر: أ ف ب

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فاز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري 2-1 ودياً أمس الثلاثاء على ملعب وهران الأولمبي ضمن استعدادات المنتخبين لاستحقاقاتهما المقبلة.

وهو الانتصار الخامس توالياً لأبطال أمم إفريقيا عامي 1990 و2019 بعد الفوز على كل من أوغندا وتنزانيا بنفس النتيجة 2-صفر وإيران 2-1 وغينيا 1-صفر.

وتقدم منتخب "النسور الخارقة" عبر مهاجم لوريان الفرنسي تيريم موفي في الدقيقة التاسعة.

وقلب منتخب "ثعالب الصحراء" الطاولة على ضيفه بادراكه التعادل بعد لعبة جماعية لتصل الكرة إلى إسلام سليماني داخل المنطقة وظهره نحو المرمى فاستدار وسدد لتصطدم بمدافع نيجيري وترتد من القائم، وعندما حاول رامي بن سبعيني المتابعة تعرض لعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها بنجاح نجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز (42).

وأضاف لاعب نيس الفرنسي يوسف عطال هدف الفوز في الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة من مسافة بعيدة فشل الحارس فرانسيس أوزو في صدها (61).

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