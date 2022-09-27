رغدة وأرنيستا بداية صفقات سيدات الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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دشن نادي الهلال صفقات فريق السيدات بضم رغدة بدرالدين لاعبة المنتخب الوطني وفريق الكرنك إلى صفوف الفريق، كأول لاعبة في الفريق بعد تكوينه، ورحب النادي باللاعبة في تعميم صحافي، جاء فيه: «رحبوا معنا بأولى صفقات فريق السيدات بنادي الهلال، اللاعبة رغدة بدرالدين، التي وقعت عقداً لمدة عامين مع سيد البلد»، وختم التعميم بعبارة: «بارعة لا تتوقف عن التسجيل».

وعمم النادي كذلك ترحيباً باللاعبة أرنيستا أرمينو بعبارة: «دعونا نرحب بالمنضمة حديثاً للفريق، لاعبة الارتكاز أرنيستا أرمينو، وقعت عقداً مع النادي لمدة عامين بحضور مدرب الفريق سلمى الماجدي».

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