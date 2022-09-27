بسبب نيجيريا.. إجراءات تنظيمية صارمة في الجزائر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشرطة الجزائرية عن إجراءات تنظيمية صارمة قبل المباراة الودية المقررة بين المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري، اليوم الثلاثاء، على ملعب "ميلود هدفي" بمدينة وهران.

وفي بيان ثان في أقل من 24 ساعة بشأن المباراة، أكدت الشرطة الجزائرية أن الدخول إلى الملعب يستوجب من المشجعين إبراز بطاقة الهوية والتذكرة، وأن تكون البيانات المدونة على التذكرة مطابقة لبيانات بطاقة الهوية، إضافة إلى وجوب حيازة كل قاصر يبلغ سنه ثلاث سنوات فما فوق على تذكرة، كونه يشغل مقعداً خاصًا به.

وأوضح البيان أنه سيجرى تخصيص ممر للعائلات عبر جميع مداخل الاستاد.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة عقب أحداث الفوضى التي شهدتها المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الجزائري على ضيفه الغيني 0/1 الجمعة الماضي، على ملعب "ميلود هدفي"، حيث لم يتمكن عدد من الجماهير من الدخول للملعب رغم حيازتهم تذاكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز