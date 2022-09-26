6 محكمات في القائمة المصرية الدولية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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شهدت قائمة الحكام الدولية التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي «كاف»، حضور العنصر النسائي بقوة، بوجود 6 حكمات، بينهن اثنتان للساحة، هما شاهندة المغربي ونورا سمير، فيما كانت المفاجأة في غياب الثنائي محمود عاشور ومحمد الصباحي عن القائمة، بعد أن كانا مرشحين بقوة للوجود في قائمة حكام الفيديو الدولية.

وكانت شاهندة المغربي أول سيدة تدير مباراة رسمية في الدوري المصري الممتاز، وذلك عندما أدارت لقاء جمع بين فريقي سموحة وفاركو، ضمن الجولة الأخيرة من الموسم الماضي للدوري.

ووجدت المغربي وزميلتها نورا سمير بين القائمة الدولية لحكام الساحة، التي ضمت أيضاً إبراهيم نور الدين، ومحمد عادل، ومحمود البنا، وأمين عمر، ومحمد معروف، وأحمد الغندور، ومحمود ناجي.

بينما ضمت قائمة الحكام المساعدين، 4 حكمات، هن يارا عاطف، ومنى عطا الله، وجمالات أحمد، ومي حسن، ومعهم محمود أبو الرجال، وهو الحكم المصري الوحيد الذي سيوجد في بطولة كأس العالم المقبلة في قطر، وأحمد حسام طه، وسمير جمال، ويوسف البساطي، وأحمد توفيق طلب، وسامي هلهل، وهاني عبد الفتاح.

أما قائمة حكام الفيديو، ضمت كلاً من طارق مجدي، ووائل فرحان، وحسام عزب، وعمرو عبد الرحيم، ومحمود الدسوقي.

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