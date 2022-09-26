قرعة «خليجي 25» في البصرة 25 أكتوبر

المصدر: (بغداد - أ ف ب )

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة حفل قرعة «خليجي 25» في مدينة البصرة 25 أكتوبر المقبل، وفقاً لقرار اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ويأمل المسؤولون العراقيون استكمال تحضيرات الاستضافة بوقت مناسب قبل الموعد المحدد لانطلاقها.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي أمهل العراق حتى منتصف سبتمبر الجاري لإكمال مراحل إنجاز إستاد الميناء الدولي (سعة 30 ألف مشجع)، ليصبح ثاني ملعب حديث في البصرة بعد إستاد البصرة الدولي.

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في بغداد على إستاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.

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