دورة الأردن الرباعية: اللقب بين منتخب البلد المضيف وعُمان

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرفع المنتخبان الأردني والعُماني شعار الفوز عندما يلتقيان مساء غد الإثنين في المباراة النهائية من دورة الأردن الدولية الرباعية في كرة القدم.

ويلعب غدا أيضا العراق مع سوريا على المركزين الثالث والرابع.

وقرر الاتحاد الأردني نقل المباراتين من ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني إلى استاد عمان الدولي بسبب سوء أرضية الملعب الأول الذي شهد مباراتي سلطنة عُمان مع العراق، والأردن مع سوريا الجمعة في نصف النهائي.

وتأهلت عُمان بعد فوزها على العراق 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، بينما تأهل الأردن بفوزه على سوريا 2-صفر.

وتبدو الحظوظ متكافئة في مباراة الأردن وسلطنة عُمان، حيث يطمح كلاهما للتتويج باللقب المعنوي، الأمر الذي أكد عليه مدربا المنتخبين العراقي عدنان حمد والكرواتي برانكو ايفانكوفيتش تواليا في المؤتمر الصحافي الذي عُقد الخميس الماضي.

ويعتمد حمد على تشكيلة تضم كوكبة من اللاعبين الشباب، أبرزهم يزن النعيمات وموسى التعمري ومحمد ابو زريق، إلى جانب عبدالله ديارا، محمد ابو حشيش، إحسان حداد، يزن العرب، علي سعادة، نور الدين الروابدة، احمد سمير وحارس المرمى يزيد ابو ليلى.

في المقابل، يعول المنتخب العماني على حارس مرماه ابراهيم المخيني الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح في مباراة العراق، إلى جانب كوكبة من اللاعبين ابرزهم، أحمد الكعبي، أحمد الخميسي، جمعة الحبسي، أمجد الحارثي، صالح اليحيى، محسن غساني، جميل اليحمدي وزاهر الأغبري.

وفي المباراة الثانية، تبدو الفرصة مواتية أمام كلا المدربين العراقي راضي شنيشل والسوري حسام السيد لخوض مباراة بدون أي ضغوطات، والتفكير في منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة لاكتساب خبرة المباريات الدولية.

ويبرز من الجانب العراقي حارس المرمى جلال حسن وأمجد عطوان، أيمن حسين، ميرخاس دوسكي، الآي فاضل، فيما يعتبر عمر السومة الأبرز في صفوف المنتخب السوري إلى جانب، ثائر كروما، عمرو الميداني، محمود المواس وحسام عايش، بينما يفتقد لخدمات المدافع بلال حلبوني الذي أصيب في المباراة الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز