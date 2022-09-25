اتحاد الكرة العراقي: قرعة كأس الخليج العربي 25 أكتوبر بالبصرة

المصدر: البيان

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أكد اتحاد كرة القدم العراقي أن قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم"خليجي 25"، ستقام 25 أكتوبر المقبل فى مدينة البصرة بالعراق، والتى تنطلق يناير 2023

ونشر اتحاد كرة القدم العراقي تغريدة عبر حسابه الرسمي جاء فيها، "اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يقرر إقامة قرعة خليجي 25 بتاريخ 25 أكتوبر المقبل فى البصرة".

وزار وفد من كأس الخليج العربي خلال الساعات الماضية مدينة البصرة وملعب استاد الميناء وتفقد بعض المنشآت للاطمئنان على تجهيزات واستعدادات البطولة.

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