تعرف على ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر

المصدر: البيان

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اقترب النجم المصري محمد صلاح، خطوة جديدة من لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعدما قاد "الفراعنة" للفوز على النيجر في مباراة ودية الجمعة الماضي.

وأحرز صلاح هدفين ليساهم في فوز منتخب بلاده بثلاثية دون رد.

وبهذين الهدفين، رفع صلاح رصيده إلى 49 هدفا دوليا، ليصبح على بعد 20 هدفا من الهداف التاريخي لمنتخب مصر، المهاجم المعتزل حسام حسن، وفقا لروسيا اليوم.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر:

1- حسام حسن- 69 هدفا

2- محمد صلاح – 49 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدفا

4- محمد أبو تريكة – 38 هدفا

5- أحمد حسن – 33 هدفا

6- عمرو زكي – 30 هدفا

7- عماد متعب – 28 هدفا

8- أحمد الكأس – 25 هدفا

9- محمود الخطيب – 24 هدفا

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا

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