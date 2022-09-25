موسيماني مديراً فنياً للأهلي السعودي

المصدر: البيان

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أعلن نادي الأهلي السعودي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بشكل مفاجئ عبر تويتر تعيين بيتسو موسيماني مديراً فنياً جديدا للفريق في وقت مبكر صباح اليوم الأحد.

ونشر حساب الأهلي السعودي على تويتر، تغريدة جاء فيها: «بيتسو موسيماني مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي».

وكانت إدارة نادي أهلي جدة قد فسخت عقد المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، في بداية الموسم الحالي 2022-2023، بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري يلو (الدرجة الأولى)، ليتولى يوسف عنبر منصب المدرب المؤقت.

وترك المدرب الجنوب أفريقي قيادة الأهلي المصري في يونيو الماضي بعد فترة مميزة شهدت التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

وسيتعين على موسيماني، الذي سيتولى المنصب خلفا لروبرت سيبولدي من أوروجواي، إعادة الأهلي سريعا إلى دوري المحترفين. ولم يكشف النادي أي تفاصيل عن مدة التعاقد.

بيتسو موسيماني مدربًا للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي 🤍💚



Welcome Bitso Mosimane pic.twitter.com/NpEf668V7c — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 25, 2022

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