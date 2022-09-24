أشرف صبحي: الرئيس السيسي وافق علي التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036

المصدر: د ب أ

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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لبلاده مثمرة للغاية .

وقال صبحي خلال كلمته في استقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم السبت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 وذلك خلال الاجتماع الذي عقد معه اليوم خلال زيارة رئيس اللجنة الأولمبية لمصر.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "الزيارة شهدت العديد من الجوانب ومناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية ولدينا إمكانيات كبيرة وطموحات أكبر بفضل دعم الدولة المصرية".

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