أزمة الزمالك تدهش مدرب «الفراعنة»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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جاءت أولى تجارب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بمثابة مفاجأة لمدرب «الفراعنة» الجديد، الذي عبّر عن دهشته بسبب الأوضاع التنظيمية، وذلك بعد أن أصطدم بتعثر وجود لاعبي الزمالك الدوليين، الذين تم اختيارهم للمشاركة في معسكر المنتخب، وخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا.

ومع بداية الأزمة، أبدى فيتوريا تعجبه من سوء التنظيم، وأكد على أنه سيتحلى بالمرونة من أجل مصلحة الأندية، وقال المدرب البرتغالي، عقب مباراة فوز مصر على النيجر بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس: نحن المدربون نبحث عن حلول لأزمة افتعلها أشخاص آخرون، أنا مدرب لـ 120 مليون مصري، و18 فريقاً بالدوري الممتاز، ما يحدث غير مقبول، أعمل في مجال التدريب منذ 20 عاماً، لم يحدث ذلك مطلقاً من قبل.

وأكد على أن لاعبي الزمالك يعودون مجدداً إلى معسكر المنتخب بعد مباراة فريقهما أمام إليكت في إياب دور الـ 64 لدوري الأبطال، وتساءل كيف تقام مباراة رسمية وقت التوقف الدولي؟ تحديد هذا الموعد للمباراة مستحيل، وكشف أنه كان سيستدعي 7 أو 8 لاعبين من الزمالك، للمشاركة في معسكر المنتخب، لكنه اختار4 لاعبين فقط، بسبب وجود مباراة إليكت.

وسببت مباراتي النيجر وليبيريا، أزمة للجهاز الفني للزمالك، بقيادة جوسفالدو فيريرا، بسبب ارتباط الفريق الأبيض بخوض مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق إليكت التشادي، بدور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا، ما ترتب عليه عدم وجود لاعبو الزمالك الدوليين في معسكر المنتخب منذ بدايته، وهم، أحمد سيد «زيزو» وإمام عاشور، ومحمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح، وذلك من أجل المشاركة في مباراة الذهاب أمام بطل تشاد، وتمكن الزمالك من إلحاق الخسارة بمنافسه بهدفين دون رد، على ملعبه ووسط جماهيره.

وتواصل فيريرا مع مواطنه فيتوريا، واتفقا على السماح للاعبي الزمالك الدوليين بمغادرة معسكر المنتخب، عقب مباراة النيجر، وذلك من أجل المشاركة مع الفريق أمام إليكت التشادي في 26 الجاري، ثم العودة عقب المباراة مباشرة إلى معسكر المنتخب، للمشاركة في مباراة ليبيريا الودية في اليوم التالي.

واستاء مسؤولو الزمالك من هذه الأوضاع، خصوصاً أن المباراتين اللتين سيخوضهما منتخب مصر أمام كل من النيجر وليبيريا، ما هي إلا مباريات ودية، لا تستدعي حرمان الزمالك من لاعبيه الأساسين، خصوصاً أنه يخوض منافسات قارية مهمة، تحتاج إلى وجود جميع اللاعبين.

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