فاز على تشيلي بثنائية .. بداية جيدة للمنتخب المغربي مع الركراكي

المصدر: أ ف ب

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استهل المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي مشواره على رأس الإدارة الفنية لـ"أسود الأطلس" بأفضل طريقة ممكنة، بقيادته إلى فوز مستحق على تشيلي 2-صفر الجمعة على ملعب "كورنيا إل برات" الخاص بنادي إسبانيول في مدينة برشلونة الإسبانية.

وسجل مهاجم أنجيه الفرنسي سفيان بوفال (65 من ركلة جزاء) والبديل لاعب وسط سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابيري (78) الهدفين.

ووضحت بصمة المدرب الركراكي على منتخب بلاده رغم قصر فترة توليه مسؤولية الادارة الفنية للـ"أسود"

وتحديدا أواخر غسطس الماضي خلفا للمدرب البوسني وحيد خليلودجيتش المقال من منصبه، حيث قدم رجاله عرضا جيدا أغلب فترات المباراة توجوه بهدفين وكان بإمكانهم تسجيل المزيد.

وفرض الركراكي الذي قاد الوداد البيضاوي الى ثنائية الدوري المحلي ودوري ابطال إفريقيا الموسم الماضي، نفسه أيضا بتبديلاته التي أعطت أكلها خصوصا صابيري الذي نجح في هز الشباك في مباراته الدولية الأولى بعد دقيقتين فقط من دخوله مكان سليم أملاح.

ودفع الركراكي بجناح تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش الذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إقالة خليلودجيتش، أساسيا منذ البداية بعدما أعاده عن اعتزاله الدولي، فيما أشرك ظهير بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي في مركز الجناح الأيسر في ظل غياب مدافع أودينيزي الإيطالي آدم ماسينا بسبب الإصابة التي ستحرمه من المشاركة في مونديال قطر.

وكاد مدافع بريست الفرنسي أشرف داري الذي دفع به الركراكي الى جانب القائد رومان سايس في ظل غياب مدافع وست هام يونايتد الانكليزي نايف اكرد بسبب الاصابة، يفتتح التسجيل بضربة رأسية من ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيسر (8).

وانقذ حارس مرمى اشبيلية الإسباني ياسين بونو والقائم الايمن المنتخب المغربي من هدف محقق اثر انفراد لمهاجم بلاكبيرن روفرز الانكليزي بن بيريتون دياس (24).

وتابع المنتخب المغربي أفضليته في الشوط الثاني لكن تشيلي كادت تباغته بتسديدة "على الطاير" لنجمها أرتورو فيدال ارتدت من العارضة (54).

وحصل المغرب على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع باولو دياس بعد مراوغة رائعة للاعب وسط أنجيه عز الدين أوناحي، فانبرى لها بوفال زميله في الفريق الفرنسي بنجاح على يمين الحارس (64).

وعزز صابيري تقدم "أسود الأطلس" عندما تلقى تمريرة رائعة من البديل الآخر لاعب وسط مرسيليا الفرنسي أمين حارث فسددها قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس (78).

ويلعب المغرب مباراته الدولية الودية الثانية والأخيرة في النافذة الدولية الحالية مع الباراغواي الثلاثاء المقبل في مدينة اشبيلية الإسبانية.

وأوقعت قرعة العرس العالمي المغرب في المجموعة السادسة، فيما فشلت تشيلي في حجز بطاقتها الى العرس العالمي.



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