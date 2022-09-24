«الميركاتو المصري».. 120 صفقة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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كشف سوق الانتقالات الصيفية في مصر، والذي فتح أبوابه في أوائل سبتمبر الجاري، ويستمر حتى أوائل أكتوبر المقبل، أن الأندية الصاعدة حديثاً إلى الدوري، فتحت خزائنها من أجل جلب صفقات كثيرة، تمكنها من الظهور بصورة لائقة في دوري الشهرة والأضواء، وكذلك فعلت بعض الأندية التي ظهرت بشكل متردٍ في النسخة الماضية من الدوري، على رأسها الإسماعيلي، الذي أبرم 12 صفقة، بخلاف التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقاربت عدد الصفقات التي أبرمتها أندية الدوري المصري من 120 صفقة، أي ما يوازي عدد لاعبي 11 فريقاً كاملاً، سواء اللاعبين الذين تم شراؤهم أو العائدين من الإعارات إلى أنديتهم الأصلية، وذلك قبل أقل من عشرة أيام على غلق سوق الانتقالات.

وبدأت بعض الأندية المصرية التحضير للموسم الجديد (2022-2023)، سواء بتنظيم المعسكرات، أو خوض مباريات ودية، حيث سينطلق الموسم الجديد في 15 من أكتوبر المقبل.

صدارة

وجاءت أندية أسوان وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، على رأس قائمة الأندية الأكثر إبراماً للصفقات، فيما كان المقاولون العرب، هو أقل الأندية، بصفقة واحدة، ولم يبرم فاركو أي صفقة، بسبب وقف القيد لديه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشهد الزمالك (حامل اللقب)، وجود 7 لاعبين جدد بين صفوفه، هم، المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، ومصطفي الزناري وعمر جابر والبنيني سامسون اكينيولا، وعودة المعارين، الحارس محمد صبحي ونبيل عماد «دونجا».

فيما أبرم نادي بيراميدز «الوصيف»، ثلاث صفقات جديدة، هي كريم حافظ ومصطفي فتحي ومحمد الشبيي، وتعاقد الأهلي مع كل من، البرازيلي برونو سافيو، أكثر الصفقات إثارة للجدل، بسبب احتمالية إيقافه من الاتحاد البوليفي، بسبب اتهامات بالاعتداء على حكم في الدوري البوليفي، إضافة لصفقات الأهلي الأخرى شادي حسين ومصطفي سعد «ميسي» ومحمود كهربا ومحمد مغربي وشادي رضوان.

فيما تعاقد سيراميكا كليوباترا مع 12 لاعباً، هم النيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان «بيكهام» ومحمد شكري ومحمود عبد الحفيظ «زلاكة» وأحمد القرموطي وعبد الرحمن السكران ورجب نبيل وأحمد هاني ومحمد ناصف ومحمد عادل ومحمد متولي «كناريا».

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وفي مفاجأة كبيرة، عقد النادي الإسماعيلي 12 صفقة كاملة، بعد أن كان النادي بمثابة معمل لتخريج العناصر الجيدة إلى أندية الدوري، وتعاقد مسؤولو النادي مع كل من، الغاني ياو أنور، والإيفوارى عبد القادر كوليبالي، والتونسي حمدى النقاز، ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن وكريم عرفات، إضافة إلى التعاقد مع المدرب الإسباني غاريدو.

فيما أنهى أسوان، الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز، إجراءات التعاقد مع 15 لاعباً جديداً، هم الغابوني ماليك إيفونا، ومحمد عصام الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج ويوسف أحمد حسن وإبراهيم عايش ومحمد السيد خليل «شيكا» ومحمود صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار ومحمود بن والي ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح.

أما بالنسبة لبقية الفرق، فقد تعاقد حرس الحدود مع 10 صفقات، فيما تعاقد سموحة مع 9 صفقات جديدة، وتعاقد كل من الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وإنبي، مع 8 صفقات جديدة، وتعاقد المصري مع 7 صفقات، وفيوتشر 6 صفقات، والبنك الأهلي 5 صفقات، وغزل المحلة والداخلية 3 صفقات لكل منهما، فيما أبرم المقاولون العرب صفقة واحدة.

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