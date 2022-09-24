فليطح يطلب الراحة في الكويت

المصدر: (الكويت- أحمد عبد اللطيف)

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وقّع اللاعب الدولي السابق حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية على طلب إعفائه من منصبة نظراً لظروفه الصحية، والحصول على قسط من الراحة بعد مشوار حافل من الإنجازات في العمل على المستوى الرياضي كلاعب تخطى 12 عاماً في الملاعب، مثل فيهم نادي كاظمة والمنتخب الوطني خلال الفترة من 1978 إلى 1989، محققاً عدداً من الألقاب، وعلى المستوى الإداري تولى عدداً من المناصب وصولاً إلى تولي دفة الهيئة العامة للرياضة.

وشهدت قيادة فليطح للهيئة عودة الرياضة الكويتية إلى المشاركات الدولية في يوليو 2019، ورفع الإيقاف الدولي الذي فرض من قبل اللجنة الأولمبية الدولية على كافة الاتحادات والذي امتد لمدة 4 أعوام متتالية عادت بالسلب على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والأطقم التحكيمية وأعضاء المنظمات الدولية، حيث عادت بعدها المنتخبات الكويتية الوطنية المختلفة للمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، سجل خلالها أبطال الكويت العديد من الإنجازات الكبيرة.

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