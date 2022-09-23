اتحاد الكرة المصري: قيد الزناري في قائمة الزمالك صحيح

المصدر: د ب ا

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أكد اتحاد كرة القدم المصري أن قيد مصطفي الزناري القادم من فريق طلائع الجيش في قائمة الزمالك الأفريقية صحيح وليس هناك ازمة في ذلك.

وذكر المركز الإعلامي باتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة، أن قيد الزمالك لمصطفي الزناري في قائمته المحلية والأفريقية جاء يوم 15 سبتمبر الجاري، وهو اليوم الأخير لقيد اللاعبين في القائمة الأولى محلياً وافريقيا.

وقال إن الزمالك أنهي صفقة الزناري قبل تاريخ انتهاء القيد بالقائمة الأولي ولكنه أعلن عن الصفقة أمس الخميس فقط لأسباب تخص إدارة النادي الأبيض.

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