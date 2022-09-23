أندية «المحترفين» تهنئ السعودية باليوم الوطني

المصدر: متابعة - محمد فضل

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هنأت أندية دوري «أدنوك» للمحترفين عبر مواقعها الإلكترونية على الإنترنت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 92، وجاء في تهنئة نادي النصر: «خيرنا معاً.. وعزّنا معاً.. وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله كل عامٍ والمملكة في أمنٍ وأمان وعزٍ ورخاء».

وبذات العبارات هنأ نادي العين باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية وجاء في التهنئة السعودية والإمارات معاً دائماً وأبداً.

وعلى موقع نادي الوصل على «تويتر» جاءت تهنئة الإمبراطور: «كل عام والمملكة العربية السعودية تعانق المجد، وتحتضن السّحاب بالفخر والعز، دامت أرض الحرمين الشريفين منارة للعز والفخر والسلام، ودام تاريخنا واحداً وشعبنا واحداً ومصيرنا واحداً».

ولخص موقع نادي شباب الأهلي تهنئة الأشقاء السعوديين في عبارات «السعودية دمتِ شامخةً راسخةً راسية».

فيما باركت إدارة نادي اتحاد كلباء للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً اليوم الوطني.

وهنأت إدارة نادي خورفكان المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، وأيضاً امتدت التهاني لتشمل أندية الوحدة والجزيرة وعجمان والظفرة ودبا الفجيرة والبطائح والشارقة.

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